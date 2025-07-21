Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с РФ в Стамбуле

Украинская и российская делегации вскоре могут провести новые переговоры в Стамбуле. Киев подготовил три ключевых темы для обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с украинскими послами.

Глава государства напомнил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести новую встречу в Стамбуле. "Адженда встречи для нас понятна - возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров", - рассказал Зеленский. Он напомнил, что настоящего результата в контексте завершения войны можно добиться только на встрече на уровне лидеров. Зеленский призвал послов информировать другие страны о необходимости именно такого переговорного подхода и такой адженды, а также обеспечивать Украине необходимую поддержку.