Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с РФ в Стамбуле
Украинская и российская делегации вскоре могут провести новые переговоры в Стамбуле. Киев подготовил три ключевых темы для обсуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с украинскими послами.
Глава государства напомнил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести новую встречу в Стамбуле.
"Адженда встречи для нас понятна - возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров", - рассказал Зеленский.
Он напомнил, что настоящего результата в контексте завершения войны можно добиться только на встрече на уровне лидеров.
Зеленский призвал послов информировать другие страны о необходимости именно такого переговорного подхода и такой адженды, а также обеспечивать Украине необходимую поддержку.
Переговоры в Стамбуле
Напомним, Украина и Россия провели уже два раунда мирных переговоров в Стамбуле. Ключевым результатом встреч стали большие обмены пленными. В частности, домой удалось вернуть молодых и тяжелораненных украинских защитников.
При этом президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.
В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что во время переговоров РФ хочет обсудить украинский и свой меморандумы о завершении войны.
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