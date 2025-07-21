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Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с РФ в Стамбуле

Киев, Понедельник 21 июля 2025 17:43
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Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с РФ в Стамбуле Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская и российская делегации вскоре могут провести новые переговоры в Стамбуле. Киев подготовил три ключевых темы для обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с украинскими послами.

Глава государства напомнил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести новую встречу в Стамбуле.

"Адженда встречи для нас понятна - возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что настоящего результата в контексте завершения войны можно добиться только на встрече на уровне лидеров.

Зеленский призвал послов информировать другие страны о необходимости именно такого переговорного подхода и такой адженды, а также обеспечивать Украине необходимую поддержку.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, Украина и Россия провели уже два раунда мирных переговоров в Стамбуле. Ключевым результатом встреч стали большие обмены пленными. В частности, домой удалось вернуть молодых и тяжелораненных украинских защитников.

При этом президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что во время переговоров РФ хочет обсудить украинский и свой меморандумы о завершении войны.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Стамбул Мирные переговоры Война в Украине
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