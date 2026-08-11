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Зеленський розкрив план Путіна зі "швидкої" мобілізації в РФ

20:58 11.08.2026 Вт
2 хв
Лише цього року Кремль хоче набрати до війська кілька сотень тисяч росіян
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Росія готується до проведення мобілізації. Російський диктатор планує оголосити її після проведення парламентських виборів і "швидко" набрати нових солдатів до війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Заява глави держави пролунала після доповіді керівника ГУР Міноборони Олега Іващенка. Він зазначив, що підготовка РФ до мобілізації підтверджується внутрішніми російськими документами.

"Готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну - якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру", - повідомив Зеленський.

Після цього, додав він, глава Кремля планує додаткову "швидку мобілізацію" кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж - на наступний рік. Зеленський зауважив, що це на додачу до набору, який Москва намагаэться виконати по контрактах.

"Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб, і 60 відсотків - убитими. Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалась завдяки нашим активним діям і передусім нашому застосуванню дронів", - наголосив президент.

Глава держави заявив, що зараз російський диктатор вважає, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати війну та збільшувати штурмові дії.

Нагадаємо, Зеленський раніше попереджав, що масштабна мобілізація в Росії стане прямим викликом для Європи. За його словами, Путіну необхідно демонструвати успіх, а нових швидких перемог він може шукати вже за межами України.

зазначимо, в українській владі повідомляли, що Кремль системно готується до нових мобілізаційних заходів, зокрема для поповнення втрат російської армії.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВійна в УкраїніМобілізація в Росії