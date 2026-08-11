Зеленський розкрив план Путіна зі "швидкої" мобілізації в РФ

Заява глави держави пролунала після доповіді керівника ГУР Міноборони Олега Іващенка. Він зазначив, що підготовка РФ до мобілізації підтверджується внутрішніми російськими документами.

"Готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну - якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру", - повідомив Зеленський.

Після цього, додав він, глава Кремля планує додаткову "швидку мобілізацію" кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж - на наступний рік. Зеленський зауважив, що це на додачу до набору, який Москва намагаэться виконати по контрактах.

"Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб, і 60 відсотків - убитими. Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалась завдяки нашим активним діям і передусім нашому застосуванню дронів", - наголосив президент.

Глава держави заявив, що зараз російський диктатор вважає, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати війну та збільшувати штурмові дії.