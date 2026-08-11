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Зеленский раскрыл план Путина по "быстрой" мобилизации в РФ

20:58 11.08.2026 Вт
2 мин
Только в этом году Кремль хочет набрать в армию несколько сотен тысяч россиян
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Россия готовится к проведению мобилизации. Российский диктатор планирует объявить ее после проведения парламентских выборов и "быстро" набрать новых солдат в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Заявление главы государства прозвучало после доклада руководителя ГУР Минобороны Олега Иващенко. Он отметил, что подготовка РФ к мобилизации подтверждается внутренними российскими документами.

"Готовят к осени, как раз после имитации парламентских выборов. План у Путина не особо сложен: он хочет изобразить, что россияне вроде бы поддерживают войну - как раз все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира", - сообщил Зеленский.

После этого, добавил он, глава Кремля планирует дополнительную "быструю мобилизацию" нескольких сотен тысяч россиян до конца года плюс еще столько же - на следующий год. Зеленский отметил, что это вдобавок к набору, который Москва пытается выполнить по контрактам.

"Потери российского контингента на территории Украины ежемесячно не менее 30 тысяч человек, и 60 процентов - убитыми. Общее количество оккупационной армии на нашей земле постепенно уменьшалось благодаря нашим активным действиям и прежде всего нашему применению дронов", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что сейчас российский диктатор считает, что дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать войну и увеличивать штурмовые действия.

Напомним, Зеленский ранее предупреждал, что масштабная мобилизация в России станет прямым вызовом для Европы. По его словам, Путину необходимо демонстрировать успех, а новых быстрых побед он может искать уже за пределами Украины.

Отметим, в украинских властях сообщали, что Кремль системно готовится к новым мобилизационным мерам, в частности для пополнения потерь российской армии.

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