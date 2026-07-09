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Зеленський розкрив питання, які обговорив з Навроцьким

22:15 09.07.2026 Чт
2 хв
Президент назвав зустріч "довгою і конструктивною"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr.com photos president_of_ukraine)

Український та польський президенти під час зустрічі на саміті НАТО в Анкарі обговорили економічні та історичні питання, а також питання безпеки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив в коментарі журналістам.

"Я вважаю, що в нас була важлива зустріч з президентом Польщі, достатньо довга і конструктивна. Ми обговорили пріоритетні питання. Безумовно, що це безпека і ми розуміємо, що тут у нас один ворог, і це Росія", - сказав глава держави.

Крім того, Зеленський і Кароль Навроцький обговорили економіку. Президент зазначив, що у Гданську відбулася успішна конференція щодо відновлення і відбудови України, в чому зацікавлений польський бізнес. Він підкреслив, що Україна відкрита до її польських партнерів.

"І також обговорювали історичні питання. На мій погляд, потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею", - розповів глава держави.

Нагадаємо, 8 липня Кароль Навроцький заявив, що, попри історичні розбіжності, Польща та Україна повинні зберігати діалог, адже їх об'єднує спільна загроза - Росія.

Водночас польський президент підкреслив, що його позиція щодо історичних питань залишається незмінною. За його словами, Польща та Європа не можуть погодитися з вшануванням воїнів УПА.

Крім того, Навроцький повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО не вдалося досягти порозуміння щодо історичних питань.

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