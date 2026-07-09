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Зеленский раскрыл вопросы, которые обсудил с Навроцким

22:15 09.07.2026 Чт
2 мин
Президент назвал встречу "долгой и конструктивной"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr.com photos president_of_ukraine)

Украинский и польский президенты во время встречи на саммите НАТО в Анкаре обсудили экономические и исторические вопросы, а также вопросы безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам.

"Я считаю, что у нас была важная встреча с президентом Польши, достаточно долгая и конструктивная. Мы обсудили приоритетные вопросы. Безусловно, это безопасность и мы понимаем, что здесь у нас один враг, и это Россия", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский и Кароль Навроцкий обсудили экономику. Президент отметил, что в Гданьске прошла успешная конференция по восстановлению и отстройке Украины, в чем заинтересован польский бизнес. Он подчеркнул, что Украина открыта для ее польских партнеров.

"И также обсуждали исторические вопросы. На мой взгляд, нужно, чтобы мы были конструктивны и деликатны, чтобы не разрушить важные, дружеские, соседские отношения между Украиной и Польшей", - рассказал глава государства.

Напомним, 8 июля Кароль Навроцкий заявил, что, несмотря на исторические разногласия,Польша и Украина должны сохранять диалог, ведь их объединяет общая угроза - Россия.

В то же время польский президент подчеркнул, что его позиция по историческим вопросам остается неизменной. По его словам, Польша и Европа не могут согласиться с чествованием воинов УПА.

Кроме того, Навроцкий сообщил, что во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО не удалось достичь взаимопонимания по историческим вопросам.

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