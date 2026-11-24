Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський зустрівся на Закарпатті з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Глава угорського уряду вперше з 2015 року відвідує Україну.

Крім того, вчора Мадяр у парламенті назвав Росію агресоркою, а Україну - жертвою.

Також Угорщина висловила солідарність з Україною після російської атаки по Закарпаттю 17 листопада.