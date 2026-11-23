Мадяр назвав Росію агресоркою і підтвердив свій візит на Закарпаття
Угорщина вчергове висловила підтримку Україні на тлі масованих російських обстрілів. Прем’єр-міністр Петер Мадяр назвав РФ агресоркою і оголосив про свій візит на Закарпаття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мадяра у парламенті, передає Telex.
Мадяр засудив російські атаки
Прем’єр-міністр Угорщини нагадав, що 17 листопада російські дрони атакували Закарпаття трьома хвилями.
За словами Мадяра, це нагадало йому про його діда. Той у дитинстві разом із родиною був вимушений покинути Мукачево і переїхати до Дебрецена після вторгнення туди військ СРСР у 1944 році.
"Звідси, з угорської Національної асамблеї, я хотів би висловити свою солідарність з жителями Закарпаття та всім українським народом, який вже п’ять років веде нелюдську боротьбу за виживання", - сказав Мадяр.
Угорський прем’єр додав, що хотів би чітко зазначити: у цій війні Росія є агресоркою, а Україна - жертвою.
Мадяр їде на Закарпаття
Також він підтвердив свою поїздку до Закарпаття, проте дату візиту не назвав.
"З 2015 року жоден обраний прем’єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття. Це незабаром зміниться. Після 2024 року я повернуся до Закарпаття вже як обраний прем’єр-міністр Угорщини і особисто передам послання підтримки від материнської країни", - каже Мадяр.
Реакція на заву "Фідес"
Прем’єр також нагадав, що однопартійці з "Фідес" (партія експрем'єра Угорщини Віктора Орбана - ред.) після ракетного обстрілу Закарпаття опублікувала неоднозначну заяву. У ній вони натякали, що саме Мадяр винен в атаках на регіон.
Глава уряду відповів, що виключно росіяни несуть відповідальність за обстріл.
Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина висловила солідарність з Україною після атаки РФ по Закарпаттю 17 листопада. Про це заявила міністерка закордонних справ Аніта Орбан.
Крім того, під час російського обстрілу до Закарпаття долетіли три ворожих "Шахеди". Один із них влучив у Мукачівській громаді, ще два - подавлені засобами РЕБ.
Також стало відомо, що Україна та Угорщина за пів року досягли значного прогресу у відновленні двосторонніх відносин. Наразі готується зустріч президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра.