У Украины и Венгрии много сфер, в которых могут работать вместе и усиливать друг друга. Плодотворное сотрудничество, в частности, касается энергетики и торговли.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
Президент назвал сегодняшнюю встречу очень предметной и раскрыл первые детали общения с главой соседнего государства.
"Энергетика, двусторонняя торговля, гуманитарная поддержка - все сегодня успели обсудить. В частности, поставки газа и дизеля в Украину, расширение использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями", - говорит он.
Также на встрече речь шла о совместных инфраструктурных проектах:
Отдельно стороны говорили о гуманитарном разминировании и расширении участия Венгрии в соответствующей коалиции.
"По всем вопросам есть конкретные договоренности. Поручили командам поработать на своем уровне, чтобы оперативно их реализовать", - отметил президент.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский встретился в Закарпатье с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Глава венгерского правительства впервые с 2015 года посещает Украину.
Кроме того, вчера Мадьяр в парламенте назвал Россию агрессоркой, а Украину - жертвой.
Также Венгрия выразила солидарность с Украиной после российской атаки по Закарпатью 17 ноября.