У Украины и Венгрии много сфер, в которых могут работать вместе и усиливать друг друга. Плодотворное сотрудничество, в частности, касается энергетики и торговли.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Зеленский встретился с Мадьяром

Президент назвал сегодняшнюю встречу очень предметной и раскрыл первые детали общения с главой соседнего государства.

"Энергетика, двусторонняя торговля, гуманитарная поддержка - все сегодня успели обсудить. В частности, поставки газа и дизеля в Украину, расширение использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями", - говорит он.

Также на встрече речь шла о совместных инфраструктурных проектах:

реконструкцию имеющихся пунктов пропуска и создание новых,

прямые поезда между Украиной и Венгрией по новым маршрутам.

Отдельно стороны говорили о гуманитарном разминировании и расширении участия Венгрии в соответствующей коалиции.

"По всем вопросам есть конкретные договоренности. Поручили командам поработать на своем уровне, чтобы оперативно их реализовать", - отметил президент.