Зеленський розкрив, куди вирушить після переговорів у Стамбулі

Переговори України та Росії у Туреччині

У ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію щодо припинення бойових дій, однак висловив готовність відновити переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. У відповідь Зеленський заявив, що Україна не заперечує проти початку діалогу з Москвою, але підкреслив, що обов’язковою передумовою для цього має стати запровадження режиму тиші.

Пізніше Туреччина офіційно підтвердила, що готова виступити посередником у запланованому діалозі.

Окрім цього, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки (США) Кіт Келлог наголосив, що переговори можливі лише після встановлення режиму припинення вогню.

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