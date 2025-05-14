Зеленский раскрыл, куда отправится после переговоров в Стамбуле

Переговоры Украины и России в Турции

В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг предложение о прекращении боевых действий, однако выразил готовность возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. В ответ Зеленский заявил, что Украина не возражает против начала диалога с Москвой, но подчеркнул, что обязательным условием для этого должно стать введение режима тишины.

Позже Турция официально подтвердила, что готова выступить посредником в запланированном диалоге.

Кроме этого, специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки (США) Кит Келлог отметил, что переговоры возможны только после установления режима прекращения огня.

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