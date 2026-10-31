Зеленський розкрив, як планує отримати ракети до Patriot раніше 2030 року

"У нас є розуміння, що буде в цю зиму. Цього недостатньо. Це недостатня кількість для того, щоб захистити… 500 ракет... Ми вдячні Сполученим Штатам Америки. Це дуже хороша пропозиція. Безумовно, треба збирати гроші на цю пропозицію. Я впевнений, що ми знайдемо фінанси, дякуючи нашим партнерам, європейським передусім", - заявив Зеленський.

Глава держави пояснив, що постачання ракет відтерміновано на кілька років (ЗМІ писали про можливість поставок після 2030 року). Причина криється у специфіці виробництва.

Водночас президент наголосив, що США надають або готові надавати Україні озброєння зі своїх запасів повільно, однак проблема полягає у тому, що таких темпів недостатньо для того, щоб належно захищати українців.

Зеленський додав, що українська сторона продовжує працювати у двосторонньому треці з Європою та іншими країнами. За його словами, якщо б Україна розраховувала виключно на ракети від США, то країні було б "зовсім боляче".

Проте президент підкреслив, що анонсований пакет від Сполучених Штатів Америки залишається дуже важливим. Але для того, щоб прискорити постачання ракет, які потрібні вже зараз, Україна планує обговорили можливість позичити їх у партнерів під гарантії майбутніх поставок зі США.

"Кілька разів впродовж цієї війни, ми виконували... і під час різних діалогів спрацьовувала ця операція, коли ти міняєшся чергами. Я спробую це зробити з деякими партнерами. Той пакет - 500 (ракет, - ред.), ми можемо десь у когось взяти 10, 20, 30 (ракет, - ред.), підписати відповідні гарантії й договори, що потім із того американського пакета ми будемо повертати з якимись відсотками або може без відсотків. Тобто це вже далі велика щоденна робота", - резюмував Зеленський.