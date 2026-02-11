Зеленський розкрив, хто порушує питання виборів в Україні та які умови

Виборів в Україні під час війни хочуть деякі західні партнери. Для їх проведення є умови.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
Читайте також: У Зеленського відреагували на "інсайд" FT про вибори і референдум в Україні
Голова української держави розповів, що він удруге чує інформацію про нібито плани оголосити дату виборів і референдуму в Україні 24 лютого.
"Я багато разів говорив щодо виборів - ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки", - наголосив Зеленський.
За його словами, питання виборів порушують "ті чи інші партнери". Сама Україна ніколи не порушувала це питання. Але готовність до такого процесу є.
"Це дуже просто зробити - зробіть ceasefire (припинення вогню - ред.), будуть вибори. Тобто це питання безпеки", - сказав глава української держави.
Також президент звернув увагу, що США не погрожують Україні відмовою від гарантій безпеки і не пов'язують їх із питанням виборів.
Нагадаємо, питання президентських виборів в Україні кілька місяців тому порушив президент США Дональд Трамп.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив, що він готовий до проведення виборів під час війни. Для цього необхідно змінити українське законодавство. При цьому він поставив партнерам умову - забезпечити перемир'я на час виборчого періоду.
Сьогодні, 11 лютого, Financial Times поширило чутки про те, що дату виборів Зеленський може оголосити 24 лютого.
Джерело РБК-Україна зазначило, що вибори оголошувати не планують, оскільки безпеку для їх проведення забезпечено не було.