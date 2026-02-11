Зеленський розкрив, хто порушує питання виборів в Україні та які умови

Голова української держави розповів, що він удруге чує інформацію про нібито плани оголосити дату виборів і референдуму в Україні 24 лютого.

"Я багато разів говорив щодо виборів - ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки", - наголосив Зеленський.

За його словами, питання виборів порушують "ті чи інші партнери". Сама Україна ніколи не порушувала це питання. Але готовність до такого процесу є.

"Це дуже просто зробити - зробіть ceasefire (припинення вогню - ред.), будуть вибори. Тобто це питання безпеки", - сказав глава української держави.

Також президент звернув увагу, що США не погрожують Україні відмовою від гарантій безпеки і не пов'язують їх із питанням виборів.