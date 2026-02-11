RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский раскрыл, кто поднимает вопрос выборов в Украине и каковы условия

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Выборов в Украине во время войны хотят некоторые западные партнеры. Для их проведения есть условия.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также: У Зеленского отреагировали на "инсайд" FT о выборах и референдуме в Украине

Глава украинского государства рассказал, что он во второй раз слышит информацию о якобы планах объявить дату выборов и референдума в Украине 24 февраля. 

"Я много раз говорил насчет выборов - мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности", - подчеркнул Зеленский. 

По его словам, вопрос выборов поднимают "те или иные партнеры". Сама Украина никогда не поднимала этот вопрос. Но готовность к такому процессу есть. 

"Это очень просто сделать - сделайте ceasefire (прекращение огня - ред.), будут выборы. То есть это вопрос безопасности", - сказал глава украинского государства. 

Также президент обратил внимание, что США не угрожают Украине отказом от гарантий безопасности и не связывают их с вопросом выборов. 

Выборы в Украине

Напомним, вопрос президентских выборов в Украине несколько месяцев назад поднял президент США Дональд Трамп.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он готов к проведению выборов во время войны. Для этого необходимо изменить украинское законодательство. При этом он поставил партнерам условие - обеспечить перемирие на время избирательного периода.

Сегодня, 11 февраля, Financial Times распространило слухи о том, что дату выборов Зеленский может объявить 24 февраля.

Источник РБК-Украина отметили, что выборы объявлять не планируется, поскольку безопасность для их проведения обеспечена не была.

