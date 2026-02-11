Зеленский раскрыл, кто поднимает вопрос выборов в Украине и каковы условия

Выборов в Украине во время войны хотят некоторые западные партнеры. Для их проведения есть условия.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Глава украинского государства рассказал, что он во второй раз слышит информацию о якобы планах объявить дату выборов и референдума в Украине 24 февраля.
"Я много раз говорил насчет выборов - мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, вопрос выборов поднимают "те или иные партнеры". Сама Украина никогда не поднимала этот вопрос. Но готовность к такому процессу есть.
"Это очень просто сделать - сделайте ceasefire (прекращение огня - ред.), будут выборы. То есть это вопрос безопасности", - сказал глава украинского государства.
Также президент обратил внимание, что США не угрожают Украине отказом от гарантий безопасности и не связывают их с вопросом выборов.
Напомним, вопрос президентских выборов в Украине несколько месяцев назад поднял президент США Дональд Трамп.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он готов к проведению выборов во время войны. Для этого необходимо изменить украинское законодательство. При этом он поставил партнерам условие - обеспечить перемирие на время избирательного периода.
Сегодня, 11 февраля, Financial Times распространило слухи о том, что дату выборов Зеленский может объявить 24 февраля.
Источник РБК-Украина отметили, что выборы объявлять не планируется, поскольку безопасность для их проведения обеспечена не была.