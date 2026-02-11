Зеленский раскрыл, кто поднимает вопрос выборов в Украине и каковы условия

Глава украинского государства рассказал, что он во второй раз слышит информацию о якобы планах объявить дату выборов и референдума в Украине 24 февраля.

"Я много раз говорил насчет выборов - мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, вопрос выборов поднимают "те или иные партнеры". Сама Украина никогда не поднимала этот вопрос. Но готовность к такому процессу есть.

"Это очень просто сделать - сделайте ceasefire (прекращение огня - ред.), будут выборы. То есть это вопрос безопасности", - сказал глава украинского государства.

Также президент обратил внимание, что США не угрожают Украине отказом от гарантий безопасности и не связывают их с вопросом выборов.