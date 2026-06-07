Зеленський розкрив деталі зустрічі з російським олігархом Абрамовичем

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував чутки про зустріч із російським бізнесменом Романом Абрамовичем у Києві. Олігарх намагався виступити непублічним посередником у переговорах із Кремлем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України виданню Sky News.
За словами президента, російський мільярдер, який перебуває під жорсткими санкціями через зв'язки з Кремлем, особисто приїздив до Києва. Абрамович запевнив, що має мандат на передачу інформації між лідерами двох держав.
"Він приїхав до Києва і сказав: "Я приніс послання безпосередньо вам, я хочу взяти повідомлення від вас і передати їх Володимиру Путіну". Але він наголосив, що це потрібно зробити тихо, без будь-якого розголосу", - розповів Зеленський.
Український лідер зазначив, що для України формат не мав значення, тому він погодився вислухати бізнесмена.
Головною метою візиту Абрамовича було бажання зрозуміти, на які кроки готова піти Україна у питанні мирного врегулювання.
Попри спроби олігарха виступити посередником, Володимир Зеленський чітко окреслив позицію України щодо територіальної цілісності та запевнив, що жодних поступок щодо Донбасу не буде.
"Це було ключове повідомлення. Я сказав, що ми не підемо. Ми не дамо вам перемоги таким чином", - підкреслив президент.
На запитання, чи вважає він Абрамовича повноцінним посередником, глава держави відповів, що олігарх лише взяв на себе зобов'язання передати відповідь у Кремль.
Нагадаємо, раніше західні медіа дізналися, що наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через Романа Абрамовича.
За інформацією журналістів, український лідер висловив готовність зустрітися на двосторонньому саміті, що могло стати першими подібними переговорами за понад чотири роки з початку повномасштабного вторгнення РФ. До того ж двоє високопосадовців зазначили, що зміст цього послання був схожим на відкритий лист, який згодом з'явився на сайті Офісу президента.
Вже 5 червня під час виступу на Петербурзькому міжнародному інвестиційному форумі Путін відповів на листа Зеленського. Замість обговорення суті пропозицій щодо завершення війни, він зосередився на особистих образах, заявивши, що його "зачепила" згадка про його вік та тривалий час перебування при владі.
Того ж дня Володимир Зеленський відреагував на "слабку" відповідь Путіна надіслану через олігарха. Президент України наголосив, що така реакція розчарувала багатьох у світі та продемонструвала небажання Кремля закінчувати війну, тому єдиним виходом для міжнародної спільноти є посилення фінансового та політичного тиску на Росію.