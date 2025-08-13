UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом і європейськими лідерами

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський попередив президента США Дональда Трампа та європейських лідерів про блеф російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає РБК-Україна, про це глава української держави заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"Звичайно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що Путін блефує. Він намагається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх і (зробити вигляд - ред.) що санкції не працюють", - розповів Зеленський.

За словами президента, насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській економіці.

При цьому Зеленський визнав, що в Росії справді більше зброї, зокрема, артилерії більше втричі. Але водночас у ворога "втричі більше втрат".

"Я сказав колегам і президенту США, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру. Він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обдурити. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американських, а й європейських санкцій", - зазначив Зеленський.

Розмова перед зустріччю Трампа і Путіна

Нагадаємо, на тлі планів президента США Дональда Трампа зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України, а також європейської безпеки.

На цьому тлі європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп розповів, що хоче домовитися з Путіним про припинення вогню в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд ТрампЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні