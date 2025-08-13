RU

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил президента США Дональда Трампа и европейских лидеров о блефе российского диктатора Владимира Путина.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Конечно, мы обсудили сегодня ситуацию на поле боя. Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что Путин блефует. Он старается надавить перед встречей на Аляске на всех и (сделать вид - ред.) что санкции не работают", - рассказал Зеленский. 

По словам президента, на самом деле санкции очень помогают и бьют по российской экономике. 

При этом Зеленский признал, что у России действительно больше оружия, в частности, артиллерии больше в три раза. Но в то же время у врага "в три раза больше потерь". 

"Я сказал коллегам и президенту США, и европейским друзьям, что Путин точно не хочет мира. Он хочет оккупации нашего государства, и мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть. Нам нужно дальнейшее давление ради мира, не только американских, но и европейских санкций", - отметил Зеленский. 

Разговор перед встречей Трампа и Путина

Напомним, на фоне планов президента США Дональда Трампа встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске без участия президента Украины Владимира Зеленского в Европе выразили обеспокоенность, что там решится судьба Украины, а также европейской безопасности.

На этом фоне европейские лидеры вместе с Зеленским сегодня, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США Дональдом Трампом.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп рассказал, что хочет договориться с Путиным о прекращении огня в Украине.

