Зеленський розкрив деталі діалогу з Трампом по карті фронту

"Ми мали карту з позначенням обстановки на полі бою з інформацією про відсоткову кількість територій, яка була окупована після 2014 року та після 2022 року. Коли ми приїхали, в них вже була своя карта", - зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що хотів би продемонструвати президенту США Дональду Трампу, що зараз відбувається на полі бою.

"Для цього не потребую нашої карти, можу на вашій карті, бо я чудово розумію, яка обстановка: де ми є, про присутність на Донбасі, загалом на сході, чому вони не можуть отримати ту чи іншу територію тощо. Це були мої тривалі пояснення, але це був абсолютно нормальний діалог", - додав глава держави.

Він також додав, що на карті були певні помилки стосовно Донецької області. Десь було написано, що 73% області було окуповано, а я зазначив, що не 73%, а 67% чи 69%, у Сумській області окуповано лише 1% території.

Важливість Донбасу

"Президенту Трампу було цікаво почути деталі, ми багато говорили про Донбас, про схід, в чому його важливість. Я зазначив, що якщо наші військові вийдуть з цієї території і вона буде окупована, то ми відкриємо тоді шлях на Харків", - додав Зеленський.

Президент України також продемонстрував американському лідеру дороги до Дніпра – промислового центру України.

"Якщо ми говоримо про вихід зі сходу, ми не можемо цього зробити. Питання не тільки в Конституції, це питання про виживання країни і про найбільш сильні захисні рубежі, про відстані до промислових центрів. Якщо (російський диктатор Володимир – ред.) Путін отримає це, то він буде намагатися йти далі. Чи президент Трамп погодився? Він зрозумів", - підкреслив президент України.

Зеленський також зазначив, що у овальному кабінеті багато говорили про Крим, зокрема по карті.

"Я зазначив, що це найбільша проблема. Він, до речі, сказав, те, що Україна вийшла – це була велика помилка, на його думку. Він зазначив, що Крим – це ключ для повномасштабної війни", - додав глава держави.

На думку Трампа, якщо б президент США Барак Обама не надав можливість Путіну окупувати Крим та частково Донбас, то він би не починав повномасштабну війну.

"Я сказав, що Путін мілітаризував Крим, підготував його для південної операції як плацдарм. Проблема полягала в тому, що коли Крим був окупований росіянами, ніхто не ввів сильних санкцій проти РФ, які б реально впливали. Саме тому справжній тиск та справжні безпекові гарантії дуже важливі", - підкреслив Зеленський.