Зеленський розкрив, де відбудеться наступна зустріч "коаліції рішучих"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили спільну дипломатичну роботу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у себе в Telegram.
За словами Зеленського, вони також обговорили очікування від зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться в Римі вже за кілька днів.
"Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними. Кір висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів. Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів", - написав Зеленський.
Він зауважив, що Україна та Британія домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер організовують чергову зустріч "коаліції рішучих". Вона відбудеться вже 10 липня.
Так звана "коаліція рішучих" об'єднує країни, які розглядають можливість відправки військових контингентів до України з метою стримування повторної агресії з боку Росії. Водночас наразі, поки триває активна фаза війни, про фактичне введення європейських військ на територію України не йдеться.
Як зазначав міністр оборони Британії Джон Хілі, мета такої коаліції – забезпечити для України безпечне небо, безпечне море, безпеку на суші та підтримати українських захисників.
У травні в Києві відбулась зустріч лідерів "Коаліції рішучих". До Києва прибули ключові європейські політики: новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Польщі Дональд Туск і президент Франції Еммануель Макрон.
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