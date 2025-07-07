Зеленський розкрив, де відбудеться наступна зустріч "коаліції рішучих"

За словами Зеленського, вони також обговорили очікування від зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться в Римі вже за кілька днів.

"Працюємо над тим, щоб рішення були максимально сильними. Кір висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів. Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів", - написав Зеленський.

Він зауважив, що Україна та Британія домовилися працювати над тим, щоб посилити також інші формати співпраці з ключовими партнерами, зокрема "Рамштайн".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер організовують чергову зустріч "коаліції рішучих". Вона відбудеться вже 10 липня.