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Зеленский раскрыл, где состоится следующая встреча "коалиции решительных"

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили совместную дипломатическую работу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал у себя в Telegram.

По словам Зеленского, они также обсудили ожидания от встречи "коалиции решительных", которая состоится в Риме уже через несколько дней.

"Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными. Кир выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов. Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина и Великобритания договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн".

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер организуют очередную встречу "коалиции решительных". Она состоится уже 10 июля.

"Коалиция решительных"

Так называемая "коалиция решительных" объединяет страны, которые рассматривают возможность отправки военных контингентов в Украину с целью сдерживания повторной агрессии со стороны России. В то же время пока продолжается активная фаза войны, о фактическом введении европейских войск на территорию Украины речь не идет.

Как отмечал министр обороны Британии Джон Хили, цель такой коалиции - обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских защитников.

В мае в Киеве состоялась встреча лидеров "Коалиции решительных". В Киев прибыли ключевые европейские политики: новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Владимир ЗеленскийВойна в Украине