Зеленский раскрыл, где состоится следующая встреча "коалиции решительных"

По словам Зеленского, они также обсудили ожидания от встречи "коалиции решительных", которая состоится в Риме уже через несколько дней.

"Работаем над тем, чтобы решения были максимально сильными. Кир выразил соболезнования по поводу недавних российских массированных обстрелов. Поблагодарил его за поддержку наших людей. Говорили о дополнительном финансировании уже в этом месяце для нашего внутреннего производства дронов, прежде всего перехватчиков", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина и Великобритания договорились работать над тем, чтобы усилить также другие форматы сотрудничества с ключевыми партнерами, в частности "Рамштайн".

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер организуют очередную встречу "коалиции решительных". Она состоится уже 10 июля.