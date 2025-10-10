В КМДА відповіли на чутки про незахищеність київських ТЕЦ від дронових атак

В Київській міській держадміністрації прокоментували чутки про незахищеність столичних ТЕЦ від атак після того, як одна с електростанцій зазнала пошкоджень в результаті обстрілу 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Столична влада стверджує: чутки про незахищеність ТЕЦ - неправдиві і являються не більше, аніж "політичною маніпуляцією" з боку тих осіб, які їх розповсюджують.

"У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності", - повідомили в КМДА.

Згідно з подальшими твердженнями столичної влади, ТЕЦ Києва мають необхідний захист першого етапу згідно з вимогами Генштабу, втім детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки.

В КМДА додали, що усі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки 10 жовтня. Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, робота триває.

Інформація про незахищеність ТЕЦ

Нагадаємо, ЗМІ розповсюдили заяву нардепа та ексміністра з питань житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка щодо пошкоджень на одній із київських ТЕЦ, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу 10 жовтня.

Кучеренко в своєму Facebook написав, що трансформаторні блоки на ТЕЦ були незахищені і додав, що відповідальність за це лежить на КМДА та Київській міськраді.