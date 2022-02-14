Зеленский о российской угрозе: с нами системно ведут войну на всех фронтах

Президент Владимир Зеленский в контексте угрозы вторжения России считает, что против Украины системно ведут войну на всех фронтах. Но, по его мнению, сегодня страна сильна как никогда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
По его словам, перед Украиной предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от президента и граждан ответственности, уверенности и конкретных действий.
"Нас пугают великой войной и в который раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном - увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте - пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом - ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте - стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации", - отметил Зеленский.
В то же время, по его мнению, Украина сегодня сильна как никогда.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО не видит угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля. Кроме того, по его словам, ситуация находится под контролем.
Он также заявил, что без внутренней дестабилизации в Украине у России ничего не выйдет.