Зеленський про російську загрозу: з нами системно ведуть війну на всіх фронтах

За його словами, перед Україною постали серйозні зовнішні і внутрішні виклики, що вимагають від президента і громадян відповідальності, впевненості і конкретних дій.

"Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату військового вторгнення. Це вже не в перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому - збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті - намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному - обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті - прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації", - зазначив Зеленський.

Водночас, на його думку, Україна сьогодні сильна як ніколи.