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Россия не сможет сделать "неприятности" без дестабилизции в Украине, - Данилов

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 18:44
Россия не сможет сделать "неприятности" без дестабилизции в Украине, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что для российской стороны внутренняя дестабилизация Украины является задачей №1. По его мнению, без нее все действия России обречены на провал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление журналистам.

"По всем данным разведки, которые есть на этот день, ситуация внутренней дестабилизации в Украине - это для них ситуация номер один. Без внутренней дестабилизации сделать неприятности в нашей стране они не могут", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов заявил, что СНБО не усматривает угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля. До этого немецкое издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников в Европе, о возможном нападении России на Украину 16 февраля.

Кроме того, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности Украины. А также пригрозил "расстреливать" сепаратистов в Украине, которые попытаются действовать по примеру российского боевика Игоря Гиркина в 2014 году.

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