ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мариуполь - это щит. Он держит на себе огромное количество войск, - Минобороны

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 16 апреля 2022 11:43
Мариуполь - это щит. Он держит на себе огромное количество войск, - Минобороны Фото: Мариуполь держит огромное количество войск врага и не дает ему продвинуться (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На сегодня Мариуполь является щитом огромной части Украины. Ведь город держит на себе огромное количество вражеских войск и не дает им продвигаться в другие регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр во время телемарафона.

"Любая информация о том помогаем или не помогаем, что можно сделать - все это будет анализироваться врагом. Даже если дать простую какую-то информацию, она все равно будет использована. Поэтому пока можно сказать только одно - ВСУ, Украина, делают все возможное и даже не возможное, чтобы крепко держать эту оборону. Второе, что можно точно сказать - Мариуполь держит на себе огромное количество войск, которые не могут продвигаться в другие регионы и, по сути, сегодня Мариуполь - это щит огромной части Украины. То что так героически держатся там ВСУ, это говорит само за себя", - рассказала Маляр.

Напомним, Россия продолжает бомбардировать Мариуполь. Недавно для этого страна-оккупант впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Также стало известно, что в Мариуполе оккупанты привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
52-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев