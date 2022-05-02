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Зеленский: россияне создали мир, в котором комфортно убивать украинцев

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский народ несет ответственность за войну и военные преступления. По его мнению, в России удалось создать мир, в котором комфортно убивать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для австралийского телеканала Nine Network.

По его словам, российский президент Владимир Путин "подобрал старую жвачку" и дал людям, чтобы они поверили, что Запад против них, а они якобы защищают ценности.

"Это не ценности - убивать людей, захватывать чужое, пытать людей. Поэтому я не уверен, что они все там сошли с ума. Я не думаю, что так легко просто сказать, что они уже не причем, потому что сошли с ума, потому что приказы отдают не они, это уже другие люди. Я считаю, что они понимают, что делают, они создали этот мир, в котором им комфортно и в нем они убивают нас, и никого не принимают, если у кого-то другое мнение. Это убийство другого мнения", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал российских военных варварами, которые бросали своих раненных сослуживцев ради мародерства в украинских городах.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация