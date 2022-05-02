Зеленський: росіяни створили світ, в якому комфортно вбивати українців

За його словами, російський президент Володимир Путін "підібрав стару жуйку" і дав людям, щоб вони повірили, що Захід проти них, а вони нібито захищають цінності.

"Це не цінності - вбивати людей, захоплювати чуже, катувати людей. Тому я не впевнений, що вони всі там збожеволіли. Я не думаю, що так легко просто сказати, що вони вже ні при чому, тому що збожеволіли, тому що накази віддають не вони, це вже інші люди. Я вважаю, що вони розуміють, що роблять, вони створили цей світ, в якому їм комфортно і в ньому вони вбивають нас, і нікого не приймають, якщо у когось інша думка. Це вбивство іншої думки", - зазначив Зеленський.