RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: росіяни створили світ, в якому комфортно вбивати українців

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський народ несе відповідальність за війну та військові злочини. На його думку, в Росії вдалося створити світ, в якому комфортно вбивати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для австралійського телеканалу Nine Network.

За його словами, російський президент Володимир Путін "підібрав стару жуйку" і дав людям, щоб вони повірили, що Захід проти них, а вони нібито захищають цінності.

"Це не цінності - вбивати людей, захоплювати чуже, катувати людей. Тому я не впевнений, що вони всі там збожеволіли. Я не думаю, що так легко просто сказати, що вони вже ні при чому, тому що збожеволіли, тому що накази віддають не вони, це вже інші люди. Я вважаю, що вони розуміють, що роблять, вони створили цей світ, в якому їм комфортно і в ньому вони вбивають нас, і нікого не приймають, якщо у когось інша думка. Це вбивство іншої думки", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав російських військових варварами, які кидали своїх поранених товаришів по службі заради мародерства в українських містах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська Федерація