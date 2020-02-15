Зеленский: Россия должна захотеть деэскалации на Донбассе

Завершение войны на Донбассе невозможно без желания Российской Федерации. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, он не знает сколько, понадобится времени для завершения войны на востоке Украины, однако необходимо, чтобы деэскалации конфликта захотела Россия.

"Сколько нам понадобится времени я не знаю. Этого хочет Европа. Надо чтобы этого захотела Россия. Россия должна захотеть отдать нам нашу землю. Мы не хотим эскалации этого конфликта", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что не верит в никакие меморандумы и документы, но уверен, что защитить Украину поможет сильная армия и членство в НАТО.

"Сильная армия или ядерное оружие, или НАТО являются защитой независимости территорий. Никакие документы, меморандумы не защищают. Я не верю в любые бумаги. Всем странам мое предложение - нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует к сожалению", - отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский предложил идею секторального разведения сил и средств на Донбассе. Глава государства напомнил, что украинская сторона на заседании ТКГ в Минске предложила и уже почти согласовала один участок разведения.

Кроме того, украинский президент заявил, что целью Украины является проведение местных выборов осенью 2020 года на Донбассе и в Крыму. Однако, по словам Зеленского, это невозможно без элементарных политических условий.