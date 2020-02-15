Зеленський: Росія повинна захотіти деескалації на Донбасі

Завершення війни на Донбасі неможливе без бажання Російської Федерації. Про це заявив український президент Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, він не знає, скільки знадобиться часу для завершення війни на сході України, однак необхідно, щоб деескалації конфлікту захотіла Росія.

"Скільки нам знадобиться часу я не знаю. Цього хоче Європа. Потрібно щоб цього захотіла Росія. Росія повинна захотіти віддати нам нашу землю. Ми не хочемо ескалації цього конфлікту", - заявив він.

Зеленський наголосив, що не вірить в жодні меморандуми чи документи, але впевнений, що захистити Україну допоможе сильна армія та членство в НАТО.

"Сильна армія чи ядерна зброя, чи НАТО є захистом незалежності територій. Ніякі документи, меморандуми не захищають. Я не вірю в будь-які папери. Всім країнам моя пропозиція - не можна вірити в будь-які документи. Ніхто нічого не гарантує на жаль", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував ідею секторального розведення сил та засобів на Донбасі. Глава держави нагадав, що українська сторона на засіданні ТКГ у Мінську запропонувала і вже майже погодила одну ділянку розведення.

Крім того, український президент заявив, що метою України є проведення місцевих виборів восени 2020 року на Донбасі та в Криму. Однак, за словами Зеленського, це неможливо без елементарних політичних умов.