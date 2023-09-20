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Зеленський про Росію в Радбезі ООН: сидять брехунці, чия робота - виправдовувати агресію

Україна, Середа 20 вересня 2023 18:41
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Зеленський про Росію в Радбезі ООН: сидять брехунці, чия робота - виправдовувати агресію Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Продовжуючи сидіти в кріслі Ради безпеки ООН, Росія й надалі буде виправдовувати агресію та геноцид, що здійснює на захоплених територіях.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Зеленський зауважив, що всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною.

"У цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, - сидять брехунці, чия робота - виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія", - сказав президент.

Зеленський на радбезі ООН

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, український президент вперше з початку повномасштабного вторгнення особисто присутній на засіданні Ради безпеки ООН.

Вчора ми повідомляли, що Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки.

Ми також писали, що президент планує представить детальну формулу миру в Україні на Раді безпеки ООН в США.

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Володимир Зеленський ООН
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