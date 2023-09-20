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Зеленский о России в Совбезе ООН: сидят лжецы, чья работа - оправдывать агрессию

Украина, Среда 20 сентября 2023 18:41
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Зеленский о России в Совбезе ООН: сидят лжецы, чья работа - оправдывать агрессию Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Продолжая сидеть в кресле Совета безопасности ООН, Россия и в дальнейшем будет оправдывать агрессию и геноцид, который осуществляет на захваченных территориях.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Зеленский отметил, что все в мире видят, что именно делает ООН недееспособной.

"В этом кресле в Совете безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, - сидят лжецы, чья работа - оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия", - сказал президент.

Зеленский на совбезе ООН

Напомним, сегодня, 20 сентября, украинский президент впервые с начала полномасштабного вторжения лично присутствует на заседании Совета безопасности ООН.

Вчера мы сообщали, что Зеленский призвал исключить Россию из Совета безопасности.

Мы также писали, что президент планирует представить детальную формулу мира в Украине на Совете безопасности ООН в США.

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