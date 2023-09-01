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Зеленський про Росію: якщо один терорист вбиває іншого, то в такій державі знайдеться третій

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У державі, в якій один терорист вбиває іншого, завжди знайдеться й третій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ на щорічному міжнародному економічному форумі "Амброзетті".

"Хіба є якась сила в тому, щоб ударити ракетою по літаку зі своїм конкурентом, а самому при цьому боятися вилетіти з Росії в будь-яку державу, та й по своїй державі їздити виключно на бронепоїзді. Хоча це закономірність, бо якщо один терорист вбиває іншого терориста, то в такій державі знайдеться третій", - заявив президент, говорячи про Росію та загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Смерть Пригожина 

Літак лідера ПВК "Вагнера" розбився 23 серпня неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї. В результаті авіакатастрофи загинули десять людей. Російська влада стверджувала, що серед пасажирів був і Євген Пригожин.

При цьому через декілька днів Кремль заявив, що в результаті авіакатастрофи загинув ватажок ПВК "Вагнера". 29 серпня його таємно поховали на Прохорівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що однією з версій аварії літака Євгена Пригожина є "навмисне злодіяння".

У Білому домі не виключають, що Путін може бути причетний до загибелі Пригожина, оскільки Кремля має довгу історію вбивства опонентів.

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