У Кремлі запідозрили "навмисне злодіяння" під час аварії літака Пригожина

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Очевидно, що існують різні версії, серед яких навмисне злодіяння", - сказав він і порадив чекати на результати розслідування.

Пєсков також заявив, що розслідування авіакатастрофи є російською справою і про міжнародне розслідування не може бути й мови.

Відмова від міжнародного розслідування

Росія поінформувала бразильський орган з розслідування авіаційних інцидентів, що не розслідуватиме відповідно до міжнародних правил аварію бразильського літака Embraer, внаслідок якого загинув ватажок найманців групи "Вагнера" Євген Пригожин.

Російське авіаційне управління не зобов'язане погоджуватися на міжнародні правила, але деякі колишні слідчі заявили, що це необхідно, оскільки уряди США та інших західних країн підозрюють, що Кремль стоїть за катастрофою 23 серпня літака Embraer Legacy 600, який має хороші показники безпеки.

Загибель Пригожина

Нагадаємо, літак групи "Вагнера" розбився 23 серпня неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї, загинули десять людей. Російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Пригожин.

Він загинув через два місяці після того, як влаштував короткий заколот проти російського військового відомства, який став найбільшим викликом правлінню президента Володимира Путіна з моменту його приходу до влади 1999 року.

Прес-служба Пригожина 29 серпня оголосила, що ватажка найманців таємно поховали на Прохорівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі.

У Білому домі не виключають, що Путін може бути причетний до загибелі Пригожина, оскільки Кремля має довгу історію вбивства опонентів.