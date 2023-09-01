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Зеленский о России: если один террорист убивает другого, то в таком государстве найдется третий

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В государстве, где один террорист убивает другого, всегда найдется и третий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление на ежегодном международном экономическом форуме "Амброзетти".

"Разве есть какая-то сила в том, чтобы ударить ракетой по самолету со своим конкурентом, а самому при этом бояться вылететь из России в любое государство, да и по своему государству ездить исключительно на бронепоезде. Хотя это закономерность, потому что если один террорист убивает другого террориста, то в таком государстве найдется третий", - заявил президент, говоря о России и гибели главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Смерть Пригожина

Самолет лидера ЧВК "Вагнера" разбился 23 августа недалеко от резиденции Владимира Путина на Валдае. В результате авиакатастрофы погибли десять человек. Российские власти утверждали, что среди пассажиров был и Евгений Пригожин.

При этом через несколько дней Кремль заявил, что в результате авиакатастрофы погиб главарь ЧВК "Вагнера". 29 августа его тайно похоронили на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из версий крушения самолета Евгения Пригожина является "умышленное злодеяние".

В Белом доме не исключают, что Путин может быть причастен к гибели Пригожина, поскольку Кремль имеет долгую историю убийства оппонентов.

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