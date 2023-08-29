Подоляк про таємні похорони Пригожина: символ страху Путіна

Колишнього ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина таємно похоронили у Росії. Його секретні похорони свідчить про страх російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Telegram.

"Таємний похорон екс-глави "Вагнера" Пригожина як абсолютний символ справжнього страху Путіна. Навіть після демонстративного вбивства "вагнерівця" в небі над Твер'ю російський диктатор панічно боїться справжніх масових протестів. Боїться пам'яті, розмов, сумнівів, порівнянь", - вважає він.

На думку Подоляка, російський диктатор боїться "репутаційного обнулення", що триває. Радник глави Офісу президента заявив, що такі події у Росії свідчать, що Путіну справді страшно.

"Невідоме місце похорону, невідомий цвинтар Петербурга, невідомий час, невідома кількість "супроводжуючих осіб", невідомі інформаційні повідомлення. Просто тому, що Путіну страшно", - додав Подоляк.

Пригожин загинув

Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Пізніше, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Сьогодні, 29 серпня, пресслужбу загиблого ватажка "вагнерівців" повідомила, що на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі поховали Євгенія Пригожина. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.

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