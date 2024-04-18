Зеленський про російську пропаганду в прикордонних громадах: за цим слідує спроба окупації

Російську пропаганду в прикордонних громадах України необхідно блокувати, оскільки це веде до дестабілізації та окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави сьогодні проводив селектор, на якому був присутній головком ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров.
"Ми обговорили ситуацію в прикордонних громадах, зокрема інформаційну, те, що стосується доступу людей до українського телевізійного сигналу і блокування російської пропаганди", - сказав президент.
За його словами, з цим мають допомогти наші власні, українські, технічні розробки. Зеленський нагадав, що за російською пропагандою скрізь слідує щонайменше дестабілізація і щонайменше - спроба окупації. Тому на всіх рівнях Україна та партнери разом мають цьому протидіяти.
Президент подякував усім лідерам, громадським діячам, політикам, хто справді серйозно сприймає необхідність захисту людей від дезінформації та всіх інших російських дестабілізуючих впливів.
Росіяни постійно вигадують різні фейки з метою дестабілізації ситуації. Таким чином вони намагаються посіяти паніку серед населення.
Приміром учора стало відомо, що росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через "загрозу можливого оточення".
Уже сьогодні в Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіяни поширюють інформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область. Вона є фейковою.
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