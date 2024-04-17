Рятувальники спростували фейк про евакуацію Харкова: розповсюджують через Signal

Росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через "загрозу можливого оточення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram .

У ДСНС закликали українців не довіряти сумнівним джерелам інформації.

"Такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні", - наголосили рятувальники.

За інформацією ДСНС, фейк про евакуацію Харкова розповсюджують через месенджер Signal.

Фейки про евакуацію Харкова

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово поширювали інформацію про те, що мешканців Харкова нібито евакуюють. Водночас Україна це спростовувала.

Наприклад, 2 квітня в мережі з'являлися повідомлення нібито від імені ДСНС щодо евакуації мешканців Харкова та його околиць. Причиною називали "загрозу оточення міста".

До речі, 1 квітня мер Харкова Ігор Терехов наголошував, що причин для евакуації мешканців міста немає.

Міський голова зробив таку заяву після того, як росіяни значно посилили обстріли Харківської області. Також для ударів по Харкову ворог почав застосовувати керовані авіаційні бомби.

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