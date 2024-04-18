Українців попередили про фейк щодо наступу РФ на Сумську область

Росіяни розповсюджують інформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область. Вона є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

Російські пропагандисти заявляють, що війська РФ "хочуть наступати на Сумську область", щоб відтягнути резерви українських захисників від Куп'янська Харківської області.

Також росіяни розповсюджують фейки про "підготовку українського наступу із Сумської області на Курську область". У якості "доказів" вони використовують українські сюжети про навчання прикордонників.

У ЦПД зазначають, що в такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої обстріли населених пунктів Сумської області та залякати жителів прикордонних міст і сіл, щоб змусити їх виїхати звідти.

"Насправді, Росія не має достатніх резервів для наступу на Сумську область", - підкреслили в Центрі.

Фейки росіян

Нагадаємо, російські пропагандисти регулярно розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України. Часто вони стосуються чергового "наступу" або "евакуації".

Учора, 17 квітня, українські рятувальники попередили, що від їхнього імені в месенджері Signal поширюють інформацію про "евакуацію Харкова через загрозу оточення міста". Це - черговий фейк ворога.

Цілі подібних вкидів - залякати мирне населення України та посіяти хаос, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни.