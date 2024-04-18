Зеленский о российской пропаганде в приграничных громадах: за этим следует попытка оккупации

Глава государства сегодня проводил селектор, на котором присутствовал главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

"Мы обсудили ситуацию в приграничных общинах, в частности информационную, то, что касается доступа людей к украинскому телевизионному сигналу и блокировки российской пропаганды", - сказал президент.

По его словам, с этим должны помочь наши собственные, украинские, технические разработки. Зеленский напомнил, что за российской пропагандой везде следует как минимум дестабилизация и как минимум - попытка оккупации. Поэтому на всех уровнях Украина и партнеры вместе должны этому противодействовать.

Президент поблагодарил всех лидеров, общественных деятелей, политиков, кто действительно серьезно воспринимает необходимость защиты людей от дезинформации и всех других российских дестабилизирующих воздействий.