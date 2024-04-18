Зеленский о российской пропаганде в приграничных громадах: за этим следует попытка оккупации

Российскую пропаганду в приграничных общинах Украины необходимо блокировать, поскольку это ведет к дестабилизации и оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства сегодня проводил селектор, на котором присутствовал главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.
"Мы обсудили ситуацию в приграничных общинах, в частности информационную, то, что касается доступа людей к украинскому телевизионному сигналу и блокировки российской пропаганды", - сказал президент.
По его словам, с этим должны помочь наши собственные, украинские, технические разработки. Зеленский напомнил, что за российской пропагандой везде следует как минимум дестабилизация и как минимум - попытка оккупации. Поэтому на всех уровнях Украина и партнеры вместе должны этому противодействовать.
Президент поблагодарил всех лидеров, общественных деятелей, политиков, кто действительно серьезно воспринимает необходимость защиты людей от дезинформации и всех других российских дестабилизирующих воздействий.
Россияне постоянно придумывают различные фейки с целью дестабилизации ситуации. Таким образом они пытаются посеять панику среди населения.
К примеру, вчера стало известно, что россияне от имени украинских спасателей распространяют ложную информацию об эвакуации Харькова из-за "угрозы возможного окружения".
Уже сегодня в Центре противодействия дезинформации сообщили, что россияне распространяют информацию о том, что они готовят наступление на Сумскую область. Она фейковая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.