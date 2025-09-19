Зеленський про російські МіГи в Естонії: кампанія проти Заходу вимагає системної відповіді

Зеленський зазначив, що російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки.

Росіяни використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії.

"Це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії - як спільні, так і з боку кожної окремої країни", - наголосив президент.

За його словами, Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції.

"Водночас мають зростати й втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії.Дякую всім, хто допомагає. Європа, Сполучені Штати, "Група семи" - усі мають діяти сильно", - зазначив Зеленський.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії.

"Сьогоднішнє вторгнення трьох російських винищувачів у повітряний простір Естонії є черговою ескалацією конфлікту з боку Росії та прямою загрозою трансатлантичній безпеці", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Україна підтримує Естонію перед обличчям безрозсудного залякування з боку Росії.

"Напівзаходів більше недостатньо. Росія має зіткнутися з нищівним політичним та економічним тиском. Доки вона не отримає справді сильної відповіді, Москва ставатиме лише більш зарозумілою та агресивною. Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна", - наголосив міністр.