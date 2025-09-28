Зеленський: росіяни з танкерів запускають дрони по Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери для запуску дронів по країнам Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.
"Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн", - заявив президент.
Глава держави додав, що на тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ. Щонайменше має бути 19-й пакет санкцій.
"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту", - додав президент.
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня, коли Росія масово атакувала Україну дронами і ракетами, 19 безпілотників залетіли на територію Польщі.
Після цього інциденту, приблизно за останній тиждень, в ряді країн Європи неодноразово почали фіксувати невідомі дрони.
Безпілотники були помічені як мінімум в Данії, Норвегії, Фінляндії, Німеччині, Нідерландах. У зв'язку з інцидентами в країнах закривали повітряний простір над аеропортами.
В українському Центрі протидії дезінформації заявили днями, що Росія таким чином намагається паралізувати авіасполучення окремих країн Європи. Також там попередили, що якщо не відповідати, тоді РФ буде нарощувати такі атаки.