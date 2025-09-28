UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський: росіяни з танкерів запускають дрони по Європі

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери для запуску дронів по країнам Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

"Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн", - заявив президент.

Глава держави додав, що на тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ. Щонайменше має бути 19-й пакет санкцій.

"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту", - додав президент.

 

Невідомі дрони над Європою

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня, коли Росія масово атакувала Україну дронами і ракетами, 19 безпілотників залетіли на територію Польщі.

Після цього інциденту, приблизно за останній тиждень, в ряді країн Європи неодноразово почали фіксувати невідомі дрони.

Безпілотники були помічені як мінімум в Данії, Норвегії, Фінляндії, Німеччині, Нідерландах. У зв'язку з інцидентами в країнах закривали повітряний простір над аеропортами.

В українському Центрі протидії дезінформації заявили днями, що Росія таким чином намагається паралізувати авіасполучення окремих країн Європи. Також там попередили, що якщо не відповідати, тоді РФ буде нарощувати такі атаки.

Володимир ЗеленськийЄвросоюзРосійська ФедераціяВійна в УкраїніДрони