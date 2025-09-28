RU

Зеленский: россияне с танкеров запускают дроны по Европе

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

"Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран", - заявил президент.

Глава государства добавил, что на неделе Украина ожидает решений Европы по давлению на РФ. По меньшей мере должен быть 19-й пакет санкций.

"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами, по всей инфраструктуре танкерного флота", - добавил президент.

 

Неизвестные дроны над Европой

Напомним, ночь на 10 сентября, когда Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, 19 беспилотников залетели на территорию Польши.

После этого инцидента, примерно за последнюю неделю, в ряде стран Европы неоднократно начали фиксировать неизвестные дроны.

Беспилотники были замечены как минимум в Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, Нидерландах. В связи с инцидентами в странах закрывали воздушное пространство над аэропортами.

В украинском Центре противодействия дезинформации заявили на днях, что Россия таким образом пытается парализовать авиасообщения отдельных стран Европы. Также там предупредили, что если не отвечать, тогда РФ будет наращивать такие атаки.

Владимир ЗеленскийЕвросоюзРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеДрони