Зеленський: росіяни за липень атакували Україну 3800 "Шахедами" та 260 ракетами

У липні Росія випустила по Україні майже чотири тисячі ударних дронів "Шахед" та близько 260 ракет різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 - це балістика. Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти", - пояснив президент.
Він зазначив, що нині кожна взаємодія між Україною та партнерами важлива.
"Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", - зауважив він.
Зеленський розповів, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Він повідомив, що у Києві досі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки. Натомість усі пошуково-рятувальні роботи вже завершені.
"На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - підкреслив він.
За даними президента, поранено 159 людей, 16 із них - діти. Наразі вони всі отримують необхідну медичну допомогу.
"Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам - усім, хто зараз допомагає людям. Це дуже важливо", - сказав глава держави.
Він наголосив, що такий підлий удар Росії знову показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції.
"Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими - бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав", - зауважив лідер країни.
Він також висловив вдячність всім, хто підтримав українців.
"Ми цінуємо те, що президент (США Дональд, - ред.) Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - підкреслив він.
Нагадаємо, що у ніч на 31 липня російські війська завдали масованого удару по Україні, головною ціллю атаки став Київ. Противник застосував понад 300 ударних дронів та щонайменше вісім крилатих ракет.
Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони столиці. У кількох місцях зафіксовано падіння уламків, влучання у житлові будинки, нежитлові споруди, автівки та заклад вищої освіти.
У Святошинському районі зруйновано під’їзд багатоповерхівки - під завалами рятувальники тривалий час шукали загиблих і постраждалих.
Загалом по місту зафіксовані десятки пошкоджень різного ступеня. Наслідки цієї атаки стали одними з наймасштабніших у Києві за останні місяці.
Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що сьогодні, 1 серпня, у Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян.