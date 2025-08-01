Зеленский: россияне за июль атаковали Украину 3800 "Шахедами" и 260 ракетами

"Только в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 - это баллистика. Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты", - пояснил президент.

Он отметил, что сейчас каждое взаимодействие между Украиной и партнерами важно.

"Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", - отметил он.

Атака России по Киеву 31 июля

Зеленский рассказал, что заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

Он сообщил, что в Киеве до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах, пострадавших от вчерашней атаки. Зато все поисково-спасательные работы уже завершены.

Фото: россияне атаковали Киев 31 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)

"К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших", - подчеркнул он.

По данным президента, ранены 159 человек, 16 из них - дети. Сейчас они все получают необходимую медицинскую помощь.

"Спасибо спасателям, полицейским, врачам, медсестрам, коммунальщикам - всем, кто сейчас помогает людям. Это очень важно", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что такой подлый удар России снова показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции.

"Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее - бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал", - отметил лидер страны.

Он также выразил благодарность всем, кто поддержал украинцев.

"Мы ценим то, что президент (США Дональд, - ред.) Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", - подчеркнул он.