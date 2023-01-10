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Зеленський: Росія збирає сили для чергової ескалації

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Попри величезні втрати, російські окупанти продовжують намагатися вести наступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Зараз РФ збирає сили для чергової ескалації", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що разом із партнерами Україна має зробити і робить так, щоб вже зараз у Москві стало зрозуміло: жодна ескалація не допоможе.

"Поразка російської агресії повинна залишатися безальтернативною", - підкреслив президент.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нове загострення бойових дій, ймовірно, відбудеться у лютому.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України