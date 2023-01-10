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Зеленский: Россия собирает силы для очередной эскалации

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Сейчас РФ собирает силы для очередной эскалации", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что вместе с партнерами Украина должна сделать и делает так, чтобы уже сейчас в Москве стало ясно: ни одна эскалация не поможет.

"Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным", - подчеркнул президент.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое обострение боевых действий предположительно состоится в феврале.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины