Зеленський: Росія у спробах реваншу має втратити останню надію на агресію

Зеленський повідомив, що він сьогодні провів наради з військовими та з керівництвом розвідки. Під час нарад, за його словами, детально опрацювали ситуацію на всіх основних оперативних напрямках зараз та в перспективі.

"Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Наші сили оборони та безпеки, державна влада, наші партнери, ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а й щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що тільки програш Росії зробить безальтернативним надійний та тривалий мир.