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Зеленский: Россия в попытках реванша должна потерять последнюю надежду на агрессию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com navy mil gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Вся Украина и ее партнеры делают все, чтобы Российская Федерация не смогла отыграться на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время видеообращения.

Зеленский сообщил, что он сегодня провел совещания с военными и руководством разведки. В ходе которых, по его словам, они подробно проработали ситуацию на всех основных оперативных направлениях сейчас и в перспективе.

"То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша. Наши силы обороны и безопасности, государственная власть, наши партнеры, мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, но чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что только проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир.

Напомним, вчера украинский президент заявил, что военные РФ готовятся к большому реваншу, однако вооруженные силы Украины готовы их остановить.

Аналитики ISW также считают, что президент России пойдет на повторное наступление. Они назвали, на каких направлениях Путин может осуществить новое большое наступление.

О том, что говорят о повторном наступлении России в Украине и на Западе – можете узнать в материале РБК-Украина.

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