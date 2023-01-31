Зеленський: Росія у спробах реваншу має втратити останню надію на агресію
Вся Україна та її партнери роблять все, щоб Російська Федерація не змогла відігратись на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час відеозвернення.
Зеленський повідомив, що він сьогодні провів наради з військовими та з керівництвом розвідки. Під час нарад, за його словами, детально опрацювали ситуацію на всіх основних оперативних напрямках зараз та в перспективі.
"Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Наші сили оборони та безпеки, державна влада, наші партнери, ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а й щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію", - сказав президент.
Зеленський підкреслив, що тільки програш Росії зробить безальтернативним надійний та тривалий мир.
Нагадаємо, вчора український президент заявив, що військові РФ готуються до великого реваншу, проте Збройні сили України готові їх спинити.
Аналітики ISW також вважають, що глава Росії піде на повторний наступ. Вони назвали, на яких напрямках Путін може його здійснити.
Про те, що говорять про повторний наступ Росії в Україні та на Заході - можете дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.