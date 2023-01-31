Зеленский: Россия в попытках реванша должна потерять последнюю надежду на агрессию

Вся Украина и ее партнеры делают все, чтобы Российская Федерация не смогла отыграться на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время видеообращения.

Зеленский сообщил, что он сегодня провел совещания с военными и руководством разведки. В ходе которых, по его словам, они подробно проработали ситуацию на всех основных оперативных направлениях сейчас и в перспективе.

"То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша. Наши силы обороны и безопасности, государственная власть, наши партнеры, мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, но чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что только проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир.